В Комитете британского парламента по разведке считают, что Россия вмешивается в политику Соединенного Королевства

Обоснования этого вывода приводятся в докладе, часть которого засекречена, чтобы сохранить в тайне методы работы разведки.

«Российское влияние в Британии — это новая нормальность»,— говорится в докладе. Члены комитета по разведке отмечают, что хотя Россия не имеет высокоразвитой экономики и высокой численности населения по сравнению с Западом, она обладает «наступательным и оборонительным потенциалом мирового класса в сфере разведывательных действий», а отсутствие демократических институтов и верховенства закона в стране позволяют спецслужбам действовать без ограничений. И Великобритания является одной из главных целей российской разведки, сказал депутат от Шотландской национальной партии Стюарт Хоси, представивший публичную часть доклада.

Авторы доклада раскритиковали и позицию Лондона в отношении Москвы, отмечается, что сменяющие друг друга правительства с распростертыми объятиями приветствовали российских олигархов и их деньги, несмотря на очевидные свидетельства того, что Британия была мишенью в кампании по дезинформации, никто не дал оценку действиям России. Отметим, что предполагалось, что в документе будут содержаться подтверждения того, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии и референдума о брексите. Но, как пишет русская служба BBC, никаких однозначных доказательств успешного вмешательства в открытой части нет, речь идет лишь о попытках. С полной версией доклада, в том числе засекреченной частью, смогут ознакомиться только британские чиновники на самом высоком уровне.

Публикации этого доклада ждали с конца прошлого года. При этом премьер Борис Джонсон, которого упрекали в намеренном затягивании процесса, отмечал, что в документе нет никаких доказательств вмешательства России.

В Кремле заявляют, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в других странах и не потерпит вмешательства в свои дела. В российском МИДе британский доклад назвали «русофобией в фейковой огранке». Британские политики говорят о России в попытке уйти от собственных проблем, — считает зампред Комитета Госдумы по международным дела Алексей Чепа.

В Великобритании всерьез озабочены невозможностью защититься от российского вмешательства с помощью демократических процедур. Так интерпретировал британский доклад шеф-редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов.

По словам Доброхотова, отсутствие демократических институтов в России упрощает процесс вмешательства в дела других стран и делает его очень эффективным.