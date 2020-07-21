Сегодня в Грозном состоялось экстренное заседание парламента Чечни

Депутаты жестко раскритиковали американские санкции в отношении Рамзана Кадырова и потребовали от Конгресса США рассмотреть правомочность заявления госсекретаря Майкла Помпео.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов подчеркнул, что Чеченская республика никому не угрожает, но оставляет за собой право напомнить всем, «кто вознамерился оскорбить чеченский народ и его лидера, что семья священна, а значит, неприкосновенна».

Сам Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США в Чечню. Видеообращение опубликовал телеканал «Грозный».

Как только стало известно о санкциях, Кадыров написал в Телеграме, что «принимает бой» и выложил свое фото с пулеметами в руках.

В Кремле не видят проблем в связи с публикацией этой фотографии: если гражданин России владеет оружием законно, претензий к нему быть не может, — считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Американские власти обвиняют Рамзана Кадырова в нарушении прав человека, в том числе в пытках и внесудебных расправах. В связи с этим Госдепартамент США включил Кадырова и некоторых членов его семьи в санкционный список.

В заявлении главы американского внешнеполитического ведомства Майка Помпео отмечается, что Вашингтон призывает принять в отношении Кадырова и его семьи такие же меры со стороны стран-единомышленниц США, а само внесение чеченского лидера в так называемый «черный список» связано с его непосредственным отношением к нарушениям прав человека в Чеченской Республике. В тексте отмечается — госсекретарь располагает обширной достоверной информацией об ответственности россиянина за совершенные в прошлом и продолжающиеся теперь преступления. Ограничения распространяются на самого 43-летнего политика, его супругу Медни и дочерей Айшат и Карину. В заявлении Помпео подчеркивается – это не только символическое предупреждение, оно имеет серьезные последствия помимо тех экономических санкций, которые ранее уже были введены в отношении Кадырова и его приближенных американским Минфином. Кадыров попал в санкционный список по «акту Магнитского» в 2017-м. Все его активы, гласные и негласные, находящиеся в юрисдикции США — с этого времени под арестом. В прошлом году под такие же ограничения в полном составе попали друг детства Кадырова и глава его личной охраны Абуйдаз Висмурадов и в недавнем прошлом командир роты батальона «Север» Руслан Геремеев. Кроме того, американские санкции действуют в отношении отряда «Терек», который называют «Гвардией Кадырова» и связывают с преследованиями оппонентов главы республики. Нынешнее решение Госдепа предполагает, что въезд на территорию Америки для Кадырова и членов его семьи теперь невозможен. Два года назад Соединенные Штаты и пятнадцать других стран уже выступили с призывом к ОБСЕ создать миссию по установлению фактов преследования в Чечне в отношении ЛГБТ, правозащитников и представителей независимых СМИ. В докладе организации были подтверждены практикуемые с ведома Кадырова произвольные или незаконные аресты, пытки, насильственные исчезновения и внесудебные казни. Особо отмечалось, что все это происходит в атмосфере абсолютной «безнаказанности» властей республики.

В Госдепартаменте США выразили обеспокоенность тем, что сегодня Кадыров использует ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса для сохранения атмосферы безнаказанности.

Правозащитники давно фиксируют нарушения прав человека в Чечне, — сказала «Эху Москвы» директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. По ее мнению, Рамзан Кадыров вне всякого сомнения несет за это ответственность.

По мнению Сокирянской, санкции против Кадырова не могут привести к каким-либо положительным результатам.

Реакция главы Чечни на введенные против него Соединенными Штатами санкции типична для Рамзана Кадырова, его новые ограничения мало волнуют. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Станислав Белковский.

По мнению Станислава Белковского, повлиять на Кадырова может только Путин, а президента все пока устраивает.