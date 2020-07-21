Вагоны московского метрополитена в ближайшее время оснастят системой распознавания лиц

На эти цели будут потрачены 1,4 миллиарда рублей — на них мэрия закупит видеокамеры и специализированное ПО. Это следует из тендера, объявленного 9 июля. Его, как пишет «Русская служба Би-би-си», выиграла компания, связанная с главой департамента транспорта Москвы Максимом Ликсутовым. На первом этапе до конца года аппаратуру установят примерно в четверти всех вагонов метро.
2020-07-21T17:33:16+03:00
2020-07-21T17:33:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 21 июля 2020
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