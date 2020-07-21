Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о трехдневном голосовании на выборах

Решение о многодневном голосовании в Госдуму должен принимать ЦИК, в других ситуациях — избирательная комиссия. Поправки также предусматривают дополнительные места для волеизъявления на придомовых территориях и общественных пространствах. Кроме того, политические партии получат право досрочно прекращать полномочия назначенных по их предложению членов комиссий с правом решающего голоса. При этом на предстоящие в сентябре 2020-го выборы законопроект не распространяется.
2020-07-21T17:32:36+03:00
2020-07-21T17:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 21 июля 2020
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