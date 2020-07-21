Е.Сокирянская: Глава Чечни Кадыров несет политическую ответственность за нарушения прав человека в республике

США вводят санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и его семьи. Рамзан Кадыров несет политическую ответственность за многочисленные нарушения прав человека в республике, которые фиксируют правозащитники. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

«Правозащитные организации, журналисты собрали огромное количество свидетельств, что в Чеченской республике грубейшим образом нарушаются права человека, там не действуют гарантированные Конституцией Российской Федерации свободы, царит атмосфера страха и нет никакой критики. Запугивают напрямую правозащитников, местных активистов, которых, в том числе задерживали, подвергали пыткам, жестокому обращению. От массовых задержаний, пыток, безвестных исчезновений до антигейской кампании, насилия в отношении женщин – список огромный. В этом смысле, его политическая ответственность как руководителя, который постоянно подчеркивает, что он контролирует все в этой республике, сомнений не вызывает», – сказала она.

Е.Сокирянская добавила, что санкции вряд ли приведут к улучшению ситуации с правами человека в Чечне, так как для этого необходимо вмешательство Кремля.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о новых санкциях против главы Чечни Рамзана Кадырова за грубое нарушение прав человека, включая пытки. Теперь Рамзану Кадырову, его жене и двум старшим дочерям запрещен въезд на территорию США. Ранее США уже вводили санкции в отношении Р.Кадырова в частности, в 2017 году в рамках Закона Магнитского, когда Минфин ввел визовые ограничения в отношении главы Чечни и заморозил его активы на территории США.