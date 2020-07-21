Террорист, захвативший в Луцке автобус, пошел на переговоры

Сотрудники правоохранительных органов Украины сумели наладить контакт с террористом, захватившим в заложники автобус с пассажирами в Луцке. Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Состояние людей, которые с утра вторника продолжают удерживаться в качестве заложников в Луцке, является нормальным, добавил министр.

Кроме того, Арсен Аваков обратился к журналистам с просьбой «аккуратно» освещать информацию относительно террориста, захватившего в заложники автобус с людьми в Луцке, так как это может навредить ситуации.

Известно, что захвативший автобус мужчина бросил из него неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось. Никто не пострадал. В автобусе находятся порядка 20 человек. Захватчик сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно. Как выяснили волынские СМИ, мужчину зовут Максим Кривош, он родом из Дубно Ровенской области, имеет две судимости и проходил принудительное лечение в психиатрической лечебнице.