В Хабаровске не утихают акции протеста

Несколько сот человек вышли сегодня к зданию правительства края на митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Кроме того, теперь люди также выступают против назначения нового врио главы региона Михаила Дегтярёва, передает корреспондент «Эха Москвы». Помитинговав на площади Ленина собравшиеся направились в традиционное шествие по центру города. Полиция ведёт себя сдержанно, никого не задерживает и даже не прогоняет никого с проезжей части.

Сам Дегтярев пообещал постараться не допустить силового разгона митингов. Об этом он сказал корреспонденту «Эха Москвы».

Михаил Дегтярев напомнил, что, когда он проводил санкционированные митинги в Москве, задержаний и разгонов не было.