Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года

Проект документа, который придет на смену «майскому указу» с рубежом до 2024 года, глава государства поручил подготовить вскоре после голосования по правкам к Конституции, в числе которых «обнуление» его президентских сроков.

«Июльский» указ в отличие от «майского» определяет пять национальных целей развития страны, а не девять. Это сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация. Под этим понимается, что ключевые отрасли экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также госуправления должны достичь «цифровой зрелости». Что она из себя представляет, не поясняется. Кроме того, если в «майском» указе к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна была достичь 80 лет, то теперь планка ниже – 78 лет. По-прежнему планируется в два раза сократить уровень бедности, но и тут сроки сдвинуты до 2030 года. Как отмечает газета РБК, еще до кризиса власти не поспевали за обозначенными ранее темпами достижения нужных показателей. Отметим, что в новый указ не попала цель войти в первую пятерку экономик мира.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил исчезновение некоторых целей и сдвиг дедлайнов «неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой». Она, по его словам, затормозит развитие всех стран мира без исключения