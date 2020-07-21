Действующим и бывшим сотрудникам ФСБ запретят разглашать информацию о ведомстве без разрешения руководства. Госдума приняла соответствующий законопроект в окончательном третьем чтении, сообщает «Интерфакс». В документе предлагается дополнить закон «О федеральной службе безопасности» положением, согласно которому сотрудники и ветераны ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации об их работе, составляющей профессиональную тайну, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации. Это касается в том числе информации, не содержащей государственную или служебную тайну. Кроме того, информационные материалы о деятельности органов безопасности, должны подлежать экспертной оценке.