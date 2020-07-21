Российские власти отказались от цели попадания страны в топ-5 крупнейших экономик мира

Эта задача не попала в президентский указ о целях национального развития до 2030 года. На это обратило внимание издание РБК. В указе, подписанном Владимиром Путиным в мае 2018-го такая идея была. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отказ от этой задачи «неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой». Он добавил, что «цели должны быть реалистичными, достижимыми».

Этими же соображениями, по словам Пескова, объясняется и перенос до 2030 года таких целей, как повышение продолжительности жизни до 78 лет и двукратное снижение уровня бедности. Ранее их планировалось достичь к 2024 году.