Взрывы прозвучали на месте захвата заложников в украинском городе Луцке

Было видно дымовое облако, передает корреспондент «24 канала». Стоявшие рядом с ним военные сказали, что это звук якобы от гранаты. По данным информагентства УНН, взрыв прогремел более часа назад. Известно, что захвативший автобус мужчина бросил из него неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось. Никто не пострадал. В автобусе находятся порядка 20 человек. Захватчик сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно. Как выяснили волынские СМИ, мужчину зовут Максим Кривош, он родом из Дубно Ровенской области, имеет две судимости и проходил принудительное лечение в психиатрической лечебнице.



