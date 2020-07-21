Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев выразил готовность «сдерживать полицию» от разгона протестных митингов

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил готовность «сдерживать полицию» от разгона митингов в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«У меня просьба такая. Силовики, мы сегодня на представлении встречались, они в очень сложном положении. Формально закон нарушается, когда люди собираются на несанкционированные мероприятия, когда не соблюдается дистанция. Поэтому их понимаю, я готов их максимально сдерживать, но тут надо, чтобы это была дорога с двусторонним движением. Посмотрите, как полиция здесь отработала, я наблюдаю десять дней за этой ситуацией. Это самая вежливая полиция в России – в Хабаровске. И мне было особенно приятно, я провел параллели с полицией, которая работала на чемпионате мира 2018 года в городах в местах проведения чемпионата. Хабаровская полиция работала вежливо и так работает до сих пор. Но все-таки не надо провоцировать полицейских. Я считаю, что все будет хорошо», — сказала он.

При этом М.Дегтярев выразил сомнение, что приказ о разгоне митинга ударит по его репутации и поставит под вопрос его дальнейшее пребывание на губернаторском посту.

«Не могу согласиться, готов подискутировать потом в эфире радио на эту тему. Но приказа такого губернатор отдать не может ни в одном регионе России, кроме республики, по уставу. Я познакомлюсь со всеми распоряжениями, всеми нормативными документами Хабаровского края в ближайшее время. Пока все 7 часов в самолете я изучал социально-экономическую обстановку в крае, всю текущую деятельность», — заключил он.

Нового главу Хабаровского края Михаила Дегтярева сегодня представили местным властям. Одной из основных задач на новом посту М.Дегтярев назвал социально-экономическое развитие региона.