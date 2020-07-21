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16:05, 21 июля 2020

СК завершил расследование в отношении жителя Казани, приславшего фото Гитлера для участия в Бессмертном полке

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, который прислал фото Гитлера для участия в акции Бессмертный полк-онлайн. Ему также предъявлено обвинение в незаконном хранении наркосодержащих растений, — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Петренко добавила, что обвиняемый полностью признал свою вину и принес публичные извинения.
Тем временем. В госдуме разработан законопроект, запрещающий продажу и ношение одежды, на которой изображен Гитлер или другие руководители Третьего Рейха. Об этом сообщила автор инициативы, руководитель думского комитета по культуре Елена Ямпольская. По ее словам, законопроект будет внесен рассмотрение депутатов в ближайшее время.



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