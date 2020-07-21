Комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании опубликовал доклад о российском вмешательстве

По мнению авторов доклада, Великобритания одна из главных целей российской разведки, они также утверждают, что Британия стала мишенью для дезинформации, которой занимается Россия.

По мнению парламентариев, Россия пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии. При этом не найдено свидетельств вмешательства в референдум по Брекзит.

Великобритания всерьез озабочена невозможностью защититься от российского вмешательства с помощью демократических процедур. Так интерпретировал доклад британского парламента шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

Роман Доброхотов также объяснил, что отсутствие демократических институтов в России делает более эффективным и упрощает процесс вмешательства в дела других стран.