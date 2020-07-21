Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах

«За» проголосовали «Единая Россия» и ЛДПР, «против» — КПРФ и «Справедливая Россия». Предложение ранее раскритиковали оппозиция и правозащитники.

В соответствии с принятым Госдумой законом решение о проведении голосования в течение нескольких дней будут принимать избиркомы, определиться они должны в течение 10 дней после назначения выборов или референдума. День тишины будет установлен за сутки до первого дня голосования. Открепительных или досрочного голосования при таком формате не будет. А наблюдателями теперь смогут быть только те, кто зарегистрирован на территории, где проходят выборы или референдум. Отметим, что принятая норма – это не самостоятельный закон. Это поправка к законопроекту о праве партий менять своих представителей в составе избиркомов, который еще в 2012 году внес на тот момент президент Дмитрий Медведев. Справедливоросс, зампред комитета по контролю и регламенту Олег Нилов ранее отмечал, что с этого закона сдули пыль и нанизали поправки, которые не прошли общественных партийных слушаний. Отмечу, что наблюдатели и оппозиция считают, что многодневные голосования открывают множество возможностей для фальсификаций и обеспечить прозрачность таких выборов практически невозможно.

Новый формат, который опробовали на всероссийском голосовании по поправкам к Конституции, может быть применен уже на выборах следующих за сентябрьскими, поскольку это голосование уже назначено, отмечает агентство «Интерфакс».