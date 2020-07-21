Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев готов к общению с населением в формате прямой линии

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев готов к общению с населением в формате прямой линии. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«С удовольствием. Формат президентом опробованный уже, и во время пандемии это адекватный формат. Дистанционно звонки, может быть, прямые включения. Я готов с людьми пообщаться», — сказал он.

Нового главу Хабаровского края Михаила Дегтярева сегодня представили местным властям. Между тем в регионе уже больше недели не стихают акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, который как и М.Дегтярев, состоит в партии ЛДПР. К требованиям освободить бывшего губернатора Хабаровского края добавился призыв к его преемнику выйти поговорить с народом.