Вагоны московского метров ближайшее время оснастят системой распознавания лиц

Это передает русская служба ВВС. Как следует из тендера, объявленного 9 июля, на эти цели будет потрачено почти полтора миллиарда рублей. Мэрия закупит видеокамеры и специализированное ПО. По данным ВВС, тендер выиграла компания, связанная с руководителем Департамента транспорта Москвы Максимом Ликсутовым.