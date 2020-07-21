Вагоны московского метров ближайшее время оснастят системой распознавания лиц

Это передает русская служба ВВС. Как следует из тендера, объявленного 9 июля, на эти цели будет потрачено почти полтора миллиарда рублей. Мэрия закупит видеокамеры и специализированное ПО. По данным ВВС, тендер выиграла компания, связанная с руководителем Департамента транспорта Москвы Максимом Ликсутовым.
2020-07-21T15:34:35+03:00
2020-07-21T15:34:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2679865-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:34, 21 июля 2020
Загрузка комментариев...