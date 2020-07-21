В Норильске экстренно созываются депутаты местного горсовета, чтобы рассмотреть вопрос об отставке мэра

Сейчас у депутатов сезон отпусков и многие уехали из города и заседание может не состояться — сообщает «Коммерсантъ».

Мэр Ринат Ахметчин объявил об отставке после того, как публично раскритиковал краевые власти в занижении статистики по коронавирусу. Губернатор Александр Ус в ответ на это обвинил мэра в замалчивании проблем и искажении фактов