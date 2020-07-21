Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пока не намерен менять команду Сергея Фургала

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пока не намерен менять команду своего предшественника Сергея Фургала. Дегтярев заявил «Эху Москвы», что постарается не допустить силового разгона митингов. Он обещает встретиться с хабаровчанами после того, как будут решены первоочередные задачи.