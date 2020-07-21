Американский предприниматель Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей планеты в рейтинге Forbes

Еще в начале года он занимал лишь 37 место.

74 миллиарда долларов – во столько сейчас оценивается состояние основателя компании SpaceX и генерального директора Tesla Илона Маска, это следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга журнала Forbes. Состояние Маска выросло благодаря подорожанию акций Tesla на бирже. С начала года их стоимость выросла на 300%. В частности за последний день цена на них поднялась почти на 10%, добавив Маску 5 миллиардов долларов, что позволило предпринимателю обойти богатейшего человека Азии Мукеша Амбани и войти в пятерку. Как отмечает Forbes, сейчас Tesla — это не только самый дорогой автопроизводитель в, но также компания, которая стоит больше Ford, Ferrari, General Motors и BMW вместе взятых. При этом многие инвесторы и аналитики считают акции Tesla переоцененными, с этой оценкой согласен и сам Маск. Напомню, что бизнесмен также возглавляет частную космическую компанию SpaseX, которая в мае запустила пилотируемый корабль к МКС. Эта миссия позволит США отказаться от услуг Роскосмоса, в последние годы доставлявшего на «Союзах» американских астронавтов к МКС.

В рейтинге Forbes лидирует глава Amazon Джефф Безос, за ним идут Бернар Арно, Билл Гейтс, Марк Цукерберг. Отмечу, что В рейтинге Bloomberg Billionaire Index Илон Маск сейчас занимает десятую строку.