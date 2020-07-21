Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с захватом заложников в Луцке находится под контролем власте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с захватом заложников в Луцке находится под контролем властей. Личность захватившего автобус с двумя десятками заложников мужчины установлена, с ним ведутся переговоры. По данным полиции, это человек с криминальным прошлым.

Захват заложников произошел около половины десятого утра по местному времени. Сейчас территория вокруг автобуса перекрыта для движения, по сообщениям с места – слышны одиночные выстрелы. Руководитель управления полиции Волынской области Украины Юрий Крошко сообщил, что к операции привлечен антитеррористический центр СБУ. По его словам, стрельбу вел человек, захвативший рейсовый автобус с 20 пассажирами. Прямых требований он не выдвигает и заявляет о недовольстве системой власти в стране, отсылая к своей странице в твиттере. Впрочем, доступ к ней уже заблокирован, действие учетной записи приостановлено. Также заблокирован Youtube-канал мужчины. В частности, видеообращение, на котором он сидит с автоматом, больше не доступно. Он угрожает взорвать автобус и – дистанционно вторую бомбу в случае штурма. По словам злоумышленника, среди заложников есть дети и беременные. Он утверждает, что у него много гранат и автоматического оружия. Одна из заложниц, как передает «Интерфакс-Украина», позвонила сыну и сказала, чтобы «как можно больше журналистов приехало к месту захвата», а затем передала трубку захватчику, который пообещал сформулировать конкретные требования через прессу. По данным агентства «Волынские Новости» Максим Плохой, как назвался захватчик, ранее принудительно лечился в психиатрической больнице.

Украинские СМИ называют имя мужчины, захватившего заложников – это Максим Кривош, утверждается, что он уроженец Оренбургской области России.