Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майкла Помпео в республику

Видеообращение опубликовал телеканал «Грозный» после того, как США ввели санкции в отношении Кадырова. Заявление Госдепа было распространено от имени Майкла Помпео.

Американские власти обвиняют Кадырова в нарушениях прав человека, в том числе пытках и внесудебных расправах. В санкционном списке также оказались супруга чеченского руководителя и две его дочери.

Как только стало известно о санкциях, Кадыров написал в телеграмме, что «принимает бой» и выложил свое фото с пулеметами в руках.

В Кремле не видят проблем в связи с этим фото. Российское законодательство строго регламентирует владение огнестрельным оружием, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, неважно, рядовой гражданин, губернатор или президент, имеют право на хранение или ношение этого оружия, если оно зарегистрировано.