Insider: Англия озабочена отсутствием возможности защититься от вмешательства РФ с помощью демократических процедур

Великобритания всерьез озабочена отсутствием возможности защититься от российского вмешательства с помощью демократических процедур. Так интерпретировал доклад британского парламента шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В этом докладе самое интересное не столько какие-то новые события и факты, поскольку все эти инструменты вмешательства были известны и раньше. Доклад достаточно интересен тем, что сама по себе аналитика точная и глубокая. И здесь объясняется, почему российское вмешательство столь активно и во многом эффективное: российские ограничения в сфере демократии, они превращают многие слабости России в ее силу. Например, отсутствие института репутации делает проще для России многие атаки, которые потом раскрываются. Экономическая слабость и отсталость делает Россию менее уязвимой — ей нечего терять, в случае наложения санкций», — рассказал он.

Роман Доброхотов также объяснил, что отсутствие демократических институтов в России делает более эффективным и упрощает процесс вмешательства в дела других стран. «Отсутствие демократических институтов упрощает согласование с ведомствами о проведении силовых операций. При этом в докладе не идет речь, что Россия действительно представляет потенциальную угрозу для Великобритании. Никакого паникерства нет в докладе, речь не идет о том, что Россия может сменить власть в Британии», — отметил он.

Комитет британского парламента по разведке опубликовал доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок.