По официальным данным, в России второй день подряд выявлено менее шести тысяч заразившихся коронавирусом

Умерли 153 человека. Больше всего новых случаев в Москве — 602. Сегодня же Министерство обороны объявило о готовности первой российской вакцины от коронави вакцину, есть иммунитет к COVID-19 руса. Утверждается, что у всех добровольцев, испытывавших
2020-07-21T14:32:46+03:00
2020-07-21T14:32:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 21 июля 2020
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