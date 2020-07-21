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14:32, 21 июля 2020

По официальным данным, в России второй день подряд выявлено менее шести тысяч заразившихся коронавирусом

Умерли 153 человека. Больше всего новых случаев в Москве — 602. Сегодня же Министерство обороны объявило о готовности первой российской вакцины от коронави вакцину, есть иммунитет к COVID-19 руса. Утверждается, что у всех добровольцев, испытывавших



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