По официальным данным, в России второй день подряд выявлено менее шести тысяч заразившихся коронавирусом

Умерли 153 человека. Больше всего новых случаев в Москве — 602. Сегодня же Министерство обороны объявило о готовности первой российской вакцины от коронави вакцину, есть иммунитет к COVID-19 руса. Утверждается, что у всех добровольцев, испытывавших