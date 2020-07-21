В Хабаровске возобновились протестные акции против ареста бывшего губернатора Сергея Фургала

На главной площади собрались около полутора тысяч человек, — передает корреспондент Коммерсанта. В толпе слышны крики «Свободу Фургалу», «Фургала домой» и «Убирайся» – последнее может быть адресовано исполняющему обязанности губернатора Михаилу Дегтяреву, которого сегодня представили правительству и депутатам региона.

Дегтярёв о митингах и шествиях «Эху»: силовики в сложном положении. Формально закон нарушается. Готов их сдерживать.Он также заявил, что если Фургала оправдают, он соберет вещи и уедет и не будет конкурировать на выборах.