Российские военные объявили, что готова первая отечественная вакцина против коронавируса

О некоторых обстоятельствах ее разработки рассказал один из высокопоставленных представителей Минобороны.

В Министерстве здравоохранения в свою очердеь говорят, что клинические испытания вакцины не закончены. Сейчас они вышли лишь на вторую стадию.

Биолог, профессор американского университета Радгерса Константин Северинов сказал в эфире «Эха», что скорее всего препарат находится лишь в начальной стадии разработки.

Накануне американское агентство Bloomberg сообщило, что по его сведениям представители российской политической и финансовой элиты еще в апреле могли получить доступ к экспериментальной вакцине, однако в Минздраве эту информацию отрицали.