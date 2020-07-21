Нового главу Хабаровского края Михаила Дегтярева сгеодня представили местным властям

Между тем под окнам администрации региона уже началась новая протестная акция. К требованию освободить бывшего губернатора Сергея Фургала добавился призыв к его преемнику выйти и поговорить.

Непростой вызов, сделанный судьбой, — с этих слов Дегтярев начал встречу с правительством края и народными избранниками. Знакомиться врио губернатора поехал утром, прямо из аэропорта после 7-часового перелета регулярным рейсом. До того, как сесть в машину, успел поделиться впечатлениями и ожиданиями от региона.

Около полудня вереница иномарок подъехала к краевому правительству, Дегтярев вышел из машины в респираторе и прошел внутрь, за ним и его сотурдниками в здание занесли несколько чемоданов с вещами. Уже на встрече с чиновниками Дегтярев объяснил свое назначение тем, что федеральный центр, то есть, Кремль услышал и учел мнение хабаровчан.

Врио главы Хабаровского края поблагодарил силовиков и местные власти за то, что обстановка в крае после ареста Сергея Фургала оставалась стабильной. Обозначил ряд приоритетов своей работы, среди которых — борьба с коронавирусом. Пообещав отныне оставаться на работе до позднего вечера, губернатор поблагодарил коллег. Наиболее активная часть хабаровчан в эти часа вновь проводит протестную акцию возле краевой администрации. Сторонники Фургала требуют прямого общения с Дягтеревым и настаивают на его возвращении в Москву. Горожане в очередной раз устроили шествие по центру Хабаровска.

После сообщений о новом кадровом назначении Кремля сразу два хабаровских депутата от ЛДПР объявили о выходе из партии.