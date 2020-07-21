Террорист, захвативший в украинском Луцке автобус с заложниками, угрожает взорвать транспортное средство

Террорист, захвативший в украинском городе Луцке автобус с заложниками угрожает взорвать и само транспортное средство и заряд в некоем общественном месте.

Автобус в административном центре Волынской области был захвачен человеком, который называет себя Максимом Плохим. Позднее было установлено, что его настоящая фамилия Кривошей. В его руках оказались от 10 до 20 человек. Среди них, по словам злоумышленника, есть и дети, и беременные, о состоянии здоровья которых он говорить отказался. Его требования выглядят довольно странно. Кривошей хочет, чтобы руководители страны и олигархи – Порошенко, Аваков, Ахметов, Коломойский и Медведчук в соцсетях назвали себя террористами в законе, а Президент Зеленский должен потребовать от всех посмотреть фильм Земляне. Кроме того, через самих заложников и их родственников он требует вызвать на место журналистов. Есть уже и фото захватчика с автоматом. Он неоднократно судим. На его странице ВКонтакте помещен трактат, объемом более чем в 500 страниц из которого следует, что он интересуется философией и радикальными анархистскими течениями.

Несколько позже поступило сообщение о том, что Максим Кривошей находился на психиатрическом лечении.

Полиция сообщила, что обнаружила подозрительный предмет после сообщения о минировании станции метро «Минская» в Киеве, его обезвредили на месте.