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14:05, 21 июля 2020

Комитет по разведке парламента Британии пришел к выводу, что Россия пыталась повлиять на исход референдума в Шотландии

Комитет по разведке британского парламента пришел к выводу, что Россия пыталась повлиять на исход референдума о независимости Шотландии. В Великобритании опубликован доклад, в котором идет речь о шагах Кремля по вмешательству во внутреннюю политику страны в 2014 году.

Текст 50-страничного доклада был передан в канцелярию британского правительства еще минувшей осенью, однако тогда публикация была приостановлена. Новый состав комитета по разведке парламента Соединенного королевства был сформирован на этой неделе и это открыло путь для публикации доклада. Власти Британии недооценили меры, необходимые в качестве ответа на потенциальную «российскую угрозу» — в специальном докладе комитета безопасности подчеркивается, что угроза влияния Москвы на Великобританию в последние годы стала «новой нормальностью». В документе нет сведений, которые бы неопровержимо доказывали, что Россия успешно влияла на британские выборы или итоги референдума по Brexit, но стремление оказать такое влияние названо очевидным. Впрочем, некоторые сведения и факты о попытках российского вмешательства фигурируют только в засекреченном приложении, чтобы защитить источники и оставить в тайне методы работы разведки. Доступ к полной версии текста будут иметь только чиновники на самом высоком уровне. Содержание публичной части доклада представил член комитета, депутат от Шотландской национальной партии Стюарт Хоси.

Помимо этого, в тексте доклада делается вывод, что Москва стремится подорвать мировой правовой порядок, пользуясь преимуществами участия в международных организациях. В этой связи в тексте приводится тезис о том, что задача Запада — сплотиться в борьбе с «агрессивными действиями России» и противостоять возможностям прямого или косвенного влияния со стороны Кремля.

В Москве обвинения в попытке вмешательства во внутреннюю политику Великобритании отрицают и называют беспочвенными.

Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной из стран, — сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

В Кремле, по словам Пескова, главным образом следят за тем. что происходит в самой России. Сейчас приоритетом являются параметры развития до 2030 года.

Зампред думского комитета по международным делам, справедливоросс Алексей Чепа считает, что Лондон пытается уйти от собственных проблем, когда говорит о России.

Подобным же образом, добавил депутат Чепа, Соединенное Королевство ведет себя и в отношении Китая.



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