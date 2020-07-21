По мнению депутата Алексея Чепы, Великобритания пытается прикрыть свои неудачи, обвинив в своем докладе Россию

Авторы парламентского доклада о влиянии России полагают, что Великобритания в настоящее время является одной из главных целей российской разведки на Западе. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Великобритания пытается «прикрыть собственные неудачи», когда говорит о России. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы видим, как политические деятели Великобритании и ее руководство встало на тот же путь, что и США, и постоянно обвиняя Россию во всех своих неудачах. При этом они не приводят каких-либо фактов в подтверждении своих слов. Это вызывает огромные вопросы, в том числе и у английских журналистов. Потому что за свои промахи они пытаются прикрываться российским якобы вмешательством», — сказал он.

А.Чепа добавил, что подобным образом Великобритания ведет себя и в отношении Китая.

«Это создает очередные сложности в отношениях России с Великобританией. И я думаю, что это в дальнейшем сильно скажется на позиции тех лидеров Великобритании, которые пытаются прикрыть свои проблемы российским вопросом», — отметил депутат.

Комитет британского парламента по разведке опубликовал доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок.