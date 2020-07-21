Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Луцк, где захвачен автобус с пассажирами. По предварительным данным, в автобусе около 20 человек. Преступник угрожает взорвать автобус в случае штурма. Мужчина сообщил, что у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Он также утверждает, что еще одно взрывное устройство находится в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.
2020-07-21T13:33:04+03:00
2020-07-21T13:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 21 июля 2020
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