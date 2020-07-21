Дума приняла поправку в бюджетный кодекс, которая позволяет зачислить штраф после аварии в Норильске в бюджет

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку в бюджетный кодекс, которая позволяет зачислить штраф после аварии в Норильске в федеральный бюджет. Поправка внесена правительством. Обсуждение этого вопроса вызвало споры в Госдуме, на заседание были приглашены представители Министерства финансов и Министерства природы.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в 148 миллиардов рублей. По действующему законодательству эти деньги пошли бы в бюджет города Норильска, — сообщает Интерфакс.