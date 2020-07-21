Российские власти отказались от цели попасть в первую пятерку экономик мира, двукратное снижение уровня бедности перенесено с 2024 на 2030-й год. Это следует из указа о национальных целях развития на ближайшие десять лет, который подписал президент, — сообщает «Коммерсантъ».



Отмечается, что это сделано для «прорывного развития страны», повышения уровня жизни населения, создания комфортных условий и раскрытия талантов каждого человека.

В Кремле пояснили, что корректировка национальных целей потребовалась из-за неблагоприятной международной экономической конъюнктуры.