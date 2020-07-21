Комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании опубликовал доклад о российском вмешательстве

По мнению авторов доклада, Великобритания одна из главных целей российской разведки, они также утверждают, что Британия стала мишенью для дезинформации, которой занимается Россия.

По мнению парламентариев, Россия пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии. При этом не найдено свидетельств вмешательства в референдум по Брекзит.

В Кремле заявляют, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в других странах и не терпит, когда другие пытаются влиять на ее дела. В свою очередь, в российском МИДе британский доклад о вмешательстве назвали «русофобией в фейковой огранке».