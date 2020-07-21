Московское метро оснастят системой распознавания лиц

Дополнительные камеры установят в четверти вагонов метро. Всего это около полутора тысяч единиц подвижного состава. ВВС удалось получить документацию тендера, который мэрия объявила 9 июля. Сергей Собянин анонсировал эту модернизацию еще в январе, после того, как стало очевидно, что система прекрасно показала себя на городских улицах и подтвердила это во время карантина, когда с ее помощью искали нарушителей режима. После установки специального программного обеспечения правоохранители смогут узнать не только имя человека, но и пол, возраст, уровень дохода и социальный статус. Всего в распоряжении мэрии около 170 информационных систем под общим названием Умный город. Источником информации становятся не только данные камер. Используется и мониторинг сотовых телефонов, такси и каршеринга.

Предположительно система заработает до конца года.