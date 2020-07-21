Объем денежных переводов по России и за рубеж вернулся к докризисному уровню. Об этом агентству ТАСС сообщили в руководстве платежной системы «Киви». Рост отмечается, в том числе и в переводах средств из России в страны CНГ. Средний чек по стране за время пандемии вырос почти на треть и превысил 39 тысяч рублей. Наибольший рост оборота в интернете был зафиксирован в июне. Специалисты объясняют это отменой большинства карантинных ограничений
2020-07-21T12:33:40+03:00
2020-07-21T12:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 21 июля 2020
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