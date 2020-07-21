Госдума должна рассмотреть сегодня в окончательном чтении законопроект о возможности голосования в течение трех дней

Госдума должна рассмотреть сегодня в третьем и окончательном чтении законопроект о возможности голосования в течение трех дней. Такие поправки ранее внесли в другой документ, где говорится о праве освободить члена избиркома от должности до истечения срока его полномочий. Норму о трехдневном голосовании внесли перед вторым чтением.