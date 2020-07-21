ВВС: Московский метрополитен потратит почти полтора миллиарда рублей на оснащение поездов системой распознавания лиц

Московский метрополитен, по данным ВВС, потратит почти полтора миллиарда рублей на оснащение поездов системой распознавания лиц. Камерами оборудуют примерно четверть вагонов столичной подземки. Между тем, по словам авторов расследования, уже сейчас столичные власти могут узнать пол, возраст, уровень дохода, социальный статус и даже номер телефона пассажира благодаря системе персональных коммуникаций.