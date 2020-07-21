Действия России в киберпространстве представляют серьезную угрозу безопасности Великобритании

Об этом говорят в комитете британского парламента по вопросам разведки и безопасности. Там выступили за международный консенсус против агрессивной деятельности Москвы — передает агентство Reuters.

В эти минуты комитет начал представлять доклад о российском вмешательстве во внутреннюю политику Соединенного королевства. Как ранее писала газета Телеграф, в этом документе говорится, что Москва могла вмешиваться в референдум о независимости Шотландии в 2014 году. По сведениям издания, такие действия в документе названы первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы.