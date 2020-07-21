Все заявления о готовности вакцины преждевременны, она находится на начальной стадии разработки – эксперт

Доктор биологических наук, профессор университета Ратгерса (США) Константин Северинов считает, что, скорее всего, вакцина от коронавируса находится в начальной стадии разработки. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее Минздрав РФ ответил Минобороны РФ на заявление о готовности вакцины от коронавируса: она все еще находится завершающей стадии клинических испытаний.

«То ли в Минобороны, то ли журналисты не понимают то, что они говорят. Но проведена 1 стадия испытаний. Вакцины скорее нет, чем есть», — сказал Северинов.

По словам эксперта, разработка вакцины – это долгий процесс с большими финансовыми затратами, и вряд ли в данном случае можно говорить о завершающих стадиях.

«Происходят лабораторные исследования кандидатов на вакцину, что полученный препарат предотвращает распространение вируса. Таких кандидатов может быть много. На начальном этапе испытывают животных, потом проводится опыты на приматах, и если все будет нормально, и препарат будет вызывать иммунный ответ, то происходит первая стадия, и показывается что вакцина нетоксична, на первых добровольцах. Если мы говорим, что о том, что лекарство будет вкалываться огромному количеству людей, то есть определенная стандартная процедура. Процедура разработки вакцины написана ценой если не крови, то ценой больших ошибок. Эта работа долгая, муторная, занимает годы – иногда десяток лет», — подчеркнул К.Северинов.

Ранее первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью газете заявил о готовности вакцины.