Дегтярев вряд ли сможет задержаться на своем месте и дойти до выборов – координатор штаба Навального Ворсин

Назначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вряд ли сможет задержаться на своем месте и дойти до региональных выборов. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» координатор штаба Алексея Навального в Хабаровском крае Алексей Ворсин.

«Досидит ли Дегтярев до выборов – это 50 на 50. Я не могу исключать, что его до выборов снимут, и перед выборами поставят еще кого-то. То есть он просто не справится (со своими обязанностями). И если даже допустить, что дойдет до выборов, я не вижу смысла голосовать за Дегтярева, и чтобы жители каря за него могли бы проголосовать», — сказал он.

Также А.Ворсин, категорически исключил возможность возникновения на выборах кандидата в губернаторы от партии «Единая Россия». «Возникновения на этом месте единоросса исключено, с этой партией покончено в этом крае год назад. Я не вижу перспектив этой партии в этом крае, особенно возможности для победы на выборах. Если они пойдут одномандатниками, тогда мы включим умное голосование и людям покажем, что это переодевшиеся единороссы», — сказал он.

«Я считаю Дегтярева куклой. Человек, который ничего не решает. Фургал не был куклой, он в жизни состоялся как коммерсант, который добивался самостоятельно чего-то в жизни и общался с людьми, и понимает, как это делать.

Тому, кто в бане натирает своему лидеру спинку, это не тот опыт, который нужен для управленца, для человека, который мог бы выстроить диалог с людьми. Чтобы разговаривать с избирателями, надо иметь другими качествами», — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев.

9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину Фургал не признал.