В России второй день подряд выявлено менее 6000 новых случаев коронавируса

Данные официальной статистики свидетельствуют о некотором замедлении прироста числа заболевших.

Суточный рост показателей заболеваемости вот уже четыре дня не превышает показателя в 0,8%. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Калмыкии, Ненецком автономном округе и на Чукотке. В Москве зафиксировано 602 новых подтвержденных случая инфицирования. Значительный прирост заболеваемости на Югре – более 200. В целом по стране выявлено 5842 случая заражения. При этом вновь зафиксировано более 150 смертей. На этом фоне в Минздраве сегодня ответили на слова замминистра обороны России Руслан Цаликова, который в интервью газете «Аргументы и факты» заявил о готовности вакцины. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что говорить об этом еще рано, проходит вторая фаза клинических испытаний отечественного препарата, и лишь после их завершения можно будет судить об успехе российских ученых. Накануне Сеченовский университет и госпиталь Бурденко выписали добровольцев, на которых проводились клинические исследования. После подведения итогов испытаний Минздрав обещает принять решение о допустимости применения вакцины.

На данный момент в России общее число заразившихся во время пандемии приближается к показателю в 800 тысяч.