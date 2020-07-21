В украинском Луцке вооруженный мужчина захватил автобус, взяв в заложники пассажиров

Как пишут СМИ, перед этим он записал видеообращение и опубликовал свои требования в сети.

Автобус стоит в центре Луцка на театральной площади, она оцеплена силовиками, движение перекрыто. Сообщалось, что там были слышны выстрелы. На опубликованных в сети фотографиях видно, что несколько окон выбито, на некоторых заметны пулевые отверстия. Внутри находится неизвестный мужчина и примерно 20 пассажиров. Есть ли пострадавшие неизвестно. По данным местных СМИ, у злоумышленника при себе гранаты и другое оружие. В украинском МВД сообщили, что мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован. Правоохранители пытаются вести с ним переговоры, но никаких конкретных требований он не выдвигает. Перед захватом он в YouTube выложил десятисекундный ролик, в котором, сидя в берете с оружием в руках, говорит: «С днем антисистемы, не обманываете себя, празднуйте правду». Мужчина также опубликовал в Twitter сообщение с требованиями. В частности он хочет, чтобы министры, судьи, прокуроры, нардепы, главы церквей записали видео, на котором признают себя «террористами в законе».

В области введен оперативный план «Заложник», возбуждено уголовное дело. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.