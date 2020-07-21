Известный британский музыкальный журнал «Q» стал жертвой пандемии коронавируса

Издание, которое выходило больше 30 лет, объявило о своем закрытии из-за общего кризиса и спада в медиа-бизнесе. Об этом редактор журнала Тед Кеслер написал в своем Твиттере. 28 июля выйдет последний номер. В номере будут собраны лучшие интервью, которые сотрудники журнала брали у известных музыкантов, в том числе Дэвида Боуи, Джони Митчелл и Принца.