Известный британский музыкальный журнал «Q» стал жертвой пандемии коронавируса

Издание, которое выходило больше 30 лет, объявило о своем закрытии из-за общего кризиса и спада в медиа-бизнесе. Об этом редактор журнала Тед Кеслер написал в своем Твиттере. 28 июля выйдет последний номер. В номере будут собраны лучшие интервью, которые сотрудники журнала брали у известных музыкантов, в том числе Дэвида Боуи, Джони Митчелл и Принца.
2020-07-21T11:34:11+03:00
2020-07-21T11:51:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 21 июля 2020
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