Почти треть россиян, по данным ВЦИОМ, предпочли бы проголосовать через интернет на следующих выборах. Согласно опросу, которые организация провела вместе с Центром политической конъюнктуры, наибольшее предпочтение такой способ голосования встречает у людей в возрасте от 25 до 34 лет – чуть меньше половины из них готовы проголосовать в электронной форме.

Главными преимуществами опрошенные назвали быстроту и удобство, а также то, что не надо выходить из дома.