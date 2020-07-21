Почти треть россиян, по данным ВЦИОМ, предпочли бы проголосовать через интернет на следующих выборах. Согласно опросу, которые организация провела вместе с Центром политической конъюнктуры, наибольшее предпочтение такой способ голосования встречает у людей в возрасте от 25 до 34 лет – чуть меньше половины из них готовы проголосовать в электронной форме.
Главными преимуществами опрошенные назвали быстроту и удобство, а также то, что не надо выходить из дома.
Почти треть россиян, по данным ВЦИОМ, предпочли бы проголосовать через интернет на следующих выборах
Почти треть россиян, по данным ВЦИОМ, предпочли бы проголосовать через интернет на следующих выборах. Согласно опросу, которые организация провела вместе с Центром политической конъюнктуры, наибольшее предпочтение такой способ голосования встречает у людей в возрасте от 25 до 34 лет – чуть меньше половины из них готовы проголосовать в электронной форме.