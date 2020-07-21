Новый губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что назначив его, Москва услышала мнение жителей региона. Он также выразил надежду, что это кадровое решение приведет к нормализации обстановки. Одним из приоритетов он назвал борьбу с коронавирусом.
В регионе уже больше недели не стихают акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, который как и Дегтярев состоит в партии ЛДПР.
Новый губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что назначив его, Москва услышала мнение жителей региона
Новый губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что назначив его, Москва услышала мнение жителей региона. Он также выразил надежду, что это кадровое решение приведет к нормализации обстановки. Одним из приоритетов он назвал борьбу с коронавирусом.