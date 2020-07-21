Новый губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что назначив его, Москва услышала мнение жителей региона. Он также выразил надежду, что это кадровое решение приведет к нормализации обстановки. Одним из приоритетов он назвал борьбу с коронавирусом.

В регионе уже больше недели не стихают акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, который как и Дегтярев состоит в партии ЛДПР.