Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Луцке на западе Украины. По некоторым данным, в салоне может находиться около двух десятков человек. В полиции говорят, что пока преступник никаких требований не выдвигал. По их сведениям, у злоумышленника при себе есть оружие и взрывчатка. Территория в центре Луцка, где находится сейчас автобус, перекрыта.

Мужчина, захвативший заложников в Луцке, сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован, сообщает МВД Украины.