В Свердловской области устраняют последствия непогоды

Сильный ветер и ливни пришли на смену аномальной жаре. В городе Нижние Серги за 12 часов выпала месячная норма осадков. В реках резко поднялась вода, затопило десятки домов. Для жителей организовали пункты временного размещения.

Власти уже пообещали восстановить поврежденное жилье и компенсировать ущерб всем пострадавшим", сказал глава Нижнесергинского муниципального района Валерий Еремеев.

На месте разрушенных мостов работает тяжелая техника. Разбор завалов планируют завершить в ближайшее время.