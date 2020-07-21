Бизнесмен и изобретатель Илон Маск попал в пятерку богатейших людей мира по оценкам Forbes с состоянием выше 74 миллиардов долларов. В этом миллиардеру помогли дорожающие акции Telsa.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, как следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time буквально за сутки стал богаче на 5 миллиардов долларов. Причиной этого стал резкий рост капитализации автопроизводителя Tesla. Многие финансисты отмечают, что акции компании Маска, недавно ставшей самым дорогим автопроизводителем в мире, обогнав Toyota, переоценены. Для сравнения – число произведенных машин Tesla по итогам первого квартала более чем в 20 раз ниже, чем у Toyota. В июне аналитики агентства Morgan Stanley предупредили, что акции Tesla, действительно стоят необоснованно дорого. С этим соглашался и сам Маск. Тем не менее, накануне по итогам торгов акции его предприятия подорожали еще на 9,5 процентов и бизнесмен, который в начале года занимал в рейтинге лишь 37-е место, теперь ворвался на верхние этажи рейтинга самых богатых людей планеты. Первое место в списке Forbes по‑прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $189 миллиардов, вторую и третью строчку с равным состоянием в 113 миллиардов занимают глава Louis Vuitton Бернар Арно и основатель Microsoft Билл Гейтс, на четвертой строчке сейчас остается создатель Facebook Марк Цукерберг. Его состояние оценивают в 90 миллиардов долларов.

Менее недели назад Илон Маск впервые вошел в топ-10 рейтинга самых богатых людей мира, еще 16 июля миллиардер занимал в нем восьмую строчку.