Россия по мнению британских парламентариев могла вмешиваться в референдум о независимости Шотландии

Об этом говорится в докладе, который должны представить сегодня парламенту страны.

Его публичное появление откладывали много раз и вокруг этого возникали почти дворцовые интриги. В том, что доклад не был заслушан раньше обвиняли Бориса Джонсона. Канцелярия Премер-Министра якобы затягивала процесс, окончание которого стало возможным после избрания нового состава комитета по деятельности служб разведки и безопасности, которое тоже не обошлось без скандала. Его новый глава Джулиан Льюис проголосовал сам за себя и был исключен из консервативной партии, однако тянуть с представлением доклада не стал. Завтра Парламент уходит на летние каникулы и пришлось бы ждать до сентября, что депутатов не устраивало. Содержание документа сенсаций не обещает, если верить Премьеру, который говорит, что свидетельств о вмешательстве России в выборы или референдум по Брекзиту нет, однако министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявлял, что Россия почти наверняка виновна, в частности в обнародовании незаконно полученных правительственных документов.

Представление доклада должно начаться через полтора часа.